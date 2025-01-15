Екстрасенси і ворожки на телемарафоні: в Мінкульті пояснили, чому це не контролюють

У відомстві наголосили, що Конституція України та закони забороняють цензуру та невмотивоване законодавством втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.

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Міністерство культури України не може впливати на показ сюжетів про езотерику, екстрасенсів, астрологів, тарологів в ефірі телемарафону "Єдині новини" тощо, оскільки це заборонено законом. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Interfax-Україна".

Так, ЗМІ звернулося до відомства з питанням щодо того, чи дозволяється трансляція в телемарафоні сюжетів, які популяризують недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів, ворожок, карт таро та феншуй. В Мінкульті відповіли, що не можуть впливати на показ телеканалами сюжетів на такі теми.

"Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини", — йдеться у відповіді міністерства.

У відомстві наголосили, що Конституція України та закони забороняють цензуру та невмотивоване законодавством втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.

Нагадаємо, що 26 грудня український мольфар Макс Гордєєв, учасник шоу "Битва екстрасенсів", поділився прогнозом на 2025 рік, який проходитиме під знаком Змії. За словами екстрасенса, цей рік принесе зміни, трансформації і щастя, а Змія, на відміну від Дракона, буде холоднокровною, урівноваженою і спокійною.