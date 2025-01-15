Экстрасенсы и гадалки на телемарафоне: в Минкульте объяснили, почему это не контролируют

В ведомстве отметили, что Конституция Украины и законы запрещают цензуру и немотивированное законодательством вмешательство органов государственной власти в деятельность субъектов в сфере медиа и сферу профессиональной деятельности журналистов.

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Министерство культуры Украины не может влиять на показ сюжетов об эзотерике, экстрасенсах, астрологах, тарологах в эфире телемарафона "Единые новости" и т.д., поскольку это запрещено законом. Об этом говорится в ответе министерства на запрос агентства "Interfax-Украина".

Так, СМИ обратилось в ведомство с вопросом относительно того, разрешается ли трансляция в телемарафоне сюжетов, которые популяризируют недоказательную медицину, эзотерические практики, нумерологию, экстрасенсов, гадалок, карт таро и фэншуй. В Минкульте ответили, что не могут влиять на показ телеканалами сюжетов на такие темы.

"Информируем вас, что министерство не может влиять на профессиональную деятельность журналистов и редакционную политику медиа, в частности относительно сюжетов об альтернативной медицине, эзотерических практиках, нумерологии, экстрасенсах и т.д., которые создают телеканалы, передачи которых выходят в эфире информационного марафона "Единые новости", — говорится в ответе министерства.

В ведомстве отметили, что Конституция Украины и законы запрещают цензуру и немотивированное законодательством вмешательство органов государственной власти в деятельность субъектов в сфере медиа и сферу профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, что 26 декабря украинский мольфар Макс Гордеев, участник шоу "Битва экстрасенсов", поделился прогнозом на 2025 год, который будет проходить под знаком Змеи. По словам экстрасенса, этот год принесет перемены, трансформации и счастье, а Змея, в отличие от Дракона, будет хладнокровной, уравновешенной и спокойной.