Что ждет нас в 2025 году: прогноз от мольфара Макса Гордеева
Мольфар Макс Гордеев, участник шоу "Битва экстрасенсов", поделился прогнозом на 2025 год, который будет проходить под знаком Змеи. По словам экстрасенса, этот год принесет перемены, трансформации и счастье, а Змея, в отличие от Дракона, будет хладнокровной, уравновешенной и спокойной.
Участник шоу "Битва экстрасенсов", украинский мольфар Макс Гордеев поделился прогнозом на 2025 год, который пройдет под покровительством Змеи. Подробности он рассказал Наталье Тур в прогарме "Тур звездами" на Люкс ФМ.
По его словам, в отличие от энергичного и агрессивного Дракона, хладнокровная и уверенная Змея принесет много изменений и счастья.
"Это год трансформаций, очень позитивный, с большим количеством изменений. Уже сейчас мы видим много изменений в политике и культуре. Змея спокойная и уравновешенная, именно это нам сейчас нужно, ведь вокруг много эмоций и агрессии", — отметил мольфар.
Гордеев также дал несколько советов, как встретить Новый год. Он рекомендует быть уверенными и элегантными, а женщинам выбрать наряды с красивыми принтами и деталями из змеиной кожи. По его словам, красный цвет лучше избегать, зато выбирать приглушенные оттенки, в частности черный.
"Желательно встречать Новый год с семьей, это принесет больше удачи, — добавил мольфар, — И не забывайте, что змея любит сладости, поэтому на праздничном столе должно быть много вкусностей".
Напомним, ранее мы писали, что успеть до Нового года: рекомендации на 26 декабря от астролога.
Кроме этого, Фокус писал, что стоит успеть с 25 по 31 декабря, чтобы завершить год гармонично.