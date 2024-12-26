Що чекає на нас у 2025 році: прогноз від мольфара Макса Гордєєва

Мольфар Макс Гордєєв, учасник шоу "Битва екстрасенсів", поділився прогнозом на 2025 рік, який проходитиме під знаком Змії. За словами екстрасенса, цей рік принесе зміни, трансформації і щастя, а Змія, на відміну від Дракона, буде холоднокровною, урівноваженою і спокійною.

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Учасник шоу "Битва екстрасенсів", український мольфар Макс Гордєєв поділився прогнозом на 2025 рік, який пройде під покровительством Змії. Подробиці він розповів Наталії Тур в програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ.

За його словами, на відміну від енергійного й агресивного Дракона, холоднокровна та впевнена Змія принесе багато змін і щастя.

"Це рік трансформацій, дуже позитивний, з великою кількістю змін. Уже зараз ми бачимо багато змін у політиці та культурі. Змія спокійна і урівноважена, саме це нам зараз потрібно, адже навколо багато емоцій і агресії", — зазначив мольфар.

Гордєєв також дав кілька порад, як зустріти Новий рік. Він рекомендує бути впевненими й елегантними, а жінкам обрати вбрання з гарними принтами та деталями зі зміїної шкіри. За його словами, червоного кольору краще уникати, натомість обирати приглушені відтінки, зокрема чорний.

"Бажано зустрічати Новий рік з родиною, це принесе більше удачі, — додав мольфар. — І не забувайте, що змія любить солодощі, тому на святковому столі має бути багато смаколиків".

Нагадаємо, раніше ми писали, що встигнути до Нового року: рекомендації на 26 грудня від астрологині.

Крім цього, Фокус писав, що варто встигнути з 25 по 31 грудня, щоб завершити рік гармонійно.