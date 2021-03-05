Криклий попал в зону влияния Разумкова, собирающего сильнейших кадров Зе-команды, - блогер

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков усиливает свое влияние на парламент и Кабинет министров, пытаясь через министра инфраструктуры Владислава Криклия "подмять" под себя правительство. Об этом пишет у себя в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

"После начала военных действий между Дмитрием Разумовым и Офисом Президента, спикер начал усиленно и не без успеха укреплять своё влияние в парламенте и Кабмин. Причем, он сумел объединить вокруг себя сильнейших кадров Зе-Команды", — сообщает Шнайдер.

Он отмечает, что до сих пор Разумков в основном консолидировал вокруг себя депутатов, включая глав ряда комитетов, таких как глава комитета по образованию Сергей Бабак, глава налогового комитета Даниил Гетьманцев, правоохранительного комитета Денис Монастырский и бюджетного Юрий Аристов.

"Но теперь спикер начал системную кадровую работу с Кабмином. И в зону его влияния уже вошел министр инфраструктуры Владислав Криклий", — пишет блогер.

По его информации, об этом уже "почти в открытую" говорят в кулуарах парламента, так как спикер начал "обработку" нардепов из профильного комитета, чтобы те не трогали Криклия, несмотря на растущее недовольство работой министра.

Кроме того, Разумков ведёт активные переговоры с потенциальными политическими союзниками и спонсорами. Блогер, ссылаясь на свои источники, подтвердил информацию об успешных переговорах Разумкова с мэром Киева Виталием Кличко, тот уже "фактически влился в команду спикера".

"Очевидно, что Разумков включил стратегию и готовится показывать зубы в серьезной игре, успешно наращивая политическую мускулатуру", — добавил Шнайдер.