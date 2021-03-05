Криклій потрапив в зону впливу Разумкова, який збирає найсильніших кадрів Зе-команди, - блогер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков посилює свій вплив на парламент і Кабінет міністрів, намагаючись через міністра інфраструктури Владислава Криклія "підімʼяти" під себе уряд. Про це пише у себе в Facebook блогер Михайло Шнайдер.

"Після початку військових дій між Дмитром Разумовим та Офісом Президента, спікер почав посилено і небезуспішно зміцнювати свій вплив в парламенті і Кабмін. Причому, він зумів обʼєднати навколо себе найсильніших кадрів Зе-Команди", — повідомляє Шнайдер.

Він зазначає, що до цього часу Разумков в основному консолідував навколо себе депутатів, включаючи голів ряду комітетів, таких як голова освітнього комітету Сергій Бабак, голова податкового комітету Данило Гетьманцев, правоохоронного комітету Денис Монастирський і бюджетного Юрій Арістов.

"Але тепер спікер почав системну кадрову роботу з Кабміном. І до зони його впливу вже увійшов міністр інфраструктури Владислав Криклій", — пише блогер.

За його інформацією, про це вже "майже у відкриту" говорять у кулуарах парламенту, оскільки спікер почав "обробку" нардепів з профільного комітету, щоб ті не чіпали Криклія, незважаючи на зростаюче невдоволення роботою міністра.

Крім того, Разумков веде активні переговори з потенційними політичними союзниками і спонсорами. Блогер, посилаючись на свої джерела, підтвердив інформацію про успішні переговори Разумкова з мером Києва Віталієм Кличком, той уже "фактично влився в команду спікера".

"Очевидно, що Разумков включив стратегію і готується показувати зуби в серйозній грі, успішно нарощуючи політичну мускулатуру", — додав Шнайдер.