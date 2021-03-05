"Я мог умереть ребенком": Александр Усик рассказал Оксане Марченко, как пришел к вере

В новом авторском проекте Оксаны Марченко "Паломница" абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о том, как пришел к православной вере, передает "112 Украина".

Во время съемок фильма Оксана Марченко встретилась с Александром Усиком в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Боксер рассказал телеведущей, что регулярно, независимо от жизненных обстоятельств, приезжает в Лавру помолиться.

"На протяжении недели каждый день просто приезжаю сюда, пройдусь, помолюсь возле Ильи Муромца, Антония Печерского — и выходишь совсем другим человеком… Определенные события в моей жизни привели меня к Богу. То есть Боженька меня Сам сюда к Себе позвал", — рассказал боксер.

Также Александр Усик рассказал Оксане Марченко о том, какие трагические обстоятельства привели его к Богу. Будучи ребенком, он перенес тяжелую болезнь, которая при других обстоятельствах могла стоить спортсмену жизни.

"Я заболел и услышал разговор мамы с врачом, что я, возможно, не смогу вытянуть эту болезнь. И батюшка пришел в церковь, я готовился как бы ко встрече с Богом, спрашивал у него, как это, как Он встречает, что надо говорить. Батюшка удивленно смотрел на меня (мне было 7-8 лет) и говорит: "Ты почему о смерти вообще говоришь? Единственному, кому решать, умрешь ты или нет, это Всевышнему", — поделился Усик.

По словам спортсмена, после этого случая он всегда привык полагаться на волю Божью и всегда просить у Него сил и смирения, чтобы пережить любые жизненные испытания.

"Я благодарен за это Богу, потому что я не знаю, почему Он мне так помогает, но я стараюсь быть Ему верным во всем. Смысл жизни — чтоб твоя душа была спокойна", — подытожил Александр Усик.

Напомним, сегодня вышла первая серия авторского проекта Оксаны Марченко, в котором она рассказывает о своем пути к православию.

"Паломница" будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале телеведущей.