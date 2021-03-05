"Я міг померти дитиною": Олександр Усик розповів Оксані Марченко, як навернувся до віри

У новому авторському проекті Оксани Марченко "Паломниця" абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів про те, як навернувся до православної віри.

Під час зйомок фільму Оксана Марченко зустрілася з Олександром Усиком у Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври. Боксер розповів телеведучій, що регулярно, незалежно від життєвих обставин, приїжджає до Лаври помолитися.

"Протягом тижня щодня просто приїжджаю сюди, пройдуся, помолюся біля Іллі Муромця, Антонія Печерського — і виходиш зовсім іншою людиною … Певні події в моєму житті привели мене до Бога. Тобто Боженька мене Сам сюди до Себе покликав", — розповів боксер.

Також Олександр Усик розповів Оксані Марченко про те, які трагічні обставини привели його до Бога. Будучи дитиною, він переніс важку хворобу, яка за інших обставин могла коштувати спортсменові життя.

"Я захворів і почув розмову мами з лікарем, що я, можливо, не зможу витягнути цю хворобу. І панотець прийшов до церкви, я готувався начебто до зустрічі з Богом, питав у нього, як це, як Він зустрічає, що треба говорити. Панотець здивовано дивився на мене (мені було 7-8 років) і каже: "Ти чому про смерть взагалі говориш? Єдиний, хто вирішує, помреш ти чи ні, це Всевишній", — поділився Усик.

За словами спортсмена, після цього випадку він завжди звик покладатися на волю Божу і завжди просити у Нього сил і смирення, щоб пережити будь-які життєві випробування.

"Я вдячний за це Богові, тому що я не знаю, чому Він мені так допомагає, але я намагаюся бути Йому вірним в усьому. Сенс життя — щоб твоя душа була спокійна", — підсумував Олександр Усик.

Нагадаємо, сьогодні вийшла перша серія авторського проекту Оксани Марченко, в якому вона розповідає про свій шлях до православʼя.

"Паломниця" виходитиме щопʼятниці на YouTube-каналі телеведучої.