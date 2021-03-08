33 млн гривен: в Украине сорвали крупнейший джекпот

Счастливчик угадал все 6 номеров в одной комбинации.

6 марта онлайн-игрок сорвал крупнейший джекпот Украины — более 33 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Украинской национальной лотереи.

Неизвестный выиграл 33 млн 32 тысячи гривен.

На лототроне выпали цифры 05, 19, 24, 34, 38, 46. Эти числа полностью совпали с одной из комбинаций игрока.

Отметим, выигрыш лотерею в облагается налогом — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Счастливчику придется заплатить около 6,5 миллионов гривен в госказну, он получит почти 26,6 миллиона гривен.

Напомним, ранее жительница Канады выиграла 60 млн долларов, отметив цифры, которые приснились ее мужу. По словам счастливицы, ей везло далеко не всегда: "Мы с мужем много работали разнорабочими более 40 лет, пытаясь сэкономить, что могли, для нашей семьи". Причиной их нищеты во многом стал коронавирус: во время пандемии COVID-19 весной прошлого года ее – мать двоих взрослых детей и бабушку двух внуков – уволили с работы.