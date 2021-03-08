33 млн гривень: в Україні зірвали найбільший джекпот

Щасливчик вгадав всі 6 номерів в одній комбінації.

6 березня онлайн-гравець зірвав найбільший джекпот України — понад 33 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Української національної лотереї.

Невідомий виграв 33 млн 32 тисячі гривень.

На лототроні випали цифри 05, 19, 24, 34, 38, 46. Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця.

Відзначимо, виграш лотерею в оподатковується — 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Щасливчику доведеться заплатити близько 6,5 мільйонів гривень до держскарбниці, він отримає майже 26,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше мешканка Канади виграла 60 млн доларів, зазначивши цифри, які наснилися її чоловікові. За словами щасливці, їй щастило далеко не завжди: "Ми з чоловіком багато працювали різноробочими більше 40 років, намагаючись заощадити, що могли, для нашої сім'ї". Причиною їх злиднів багато в чому став коронавірус: під час пандемії COVID-19 навесні минулого року її — мати двох дорослих дітей і бабусю двох онуків — звільнили з роботи.