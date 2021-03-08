В Facebook представителей ЛГБТ-сообщества зовут на передовую

В соцсети появилась информация якобы о создании в ВСУ ЛГБТ-батальона, но в Генштабе ВСУ эту информацию опровергли.

Facebook-сообщество "Военные ЛГБТ и наши союзники" призывает представителей ЛГБТ подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных Сил Украины. Соответствующая публикация появилась в сообществе.

Какая именно это часть, не сообщается. Кроме того, в сообществе отметили, что данные всех вышеуказанных людей разглашать не будут.

"Ваша личность, как и подразделение, останутся в тайне. После боевого слаживания подразделение будет выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения", — сказано в сообщении.

При этом "Союз ветеранов войны с Россией" утверждает, что ip-адрес сайта, который опубликовали ЛГБТ-активисты якобы принадлежит к диапазону Российской Федерации.

Представитель Генштаба ВСУ Богдан Сеник прокомментировал "24 каналу" сообщение ЛГБТ-представителей. Он также подчеркнул, что их сайт размещается он размещается на серверах в Москве.

"Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил", — сказал он, добавив, что этим должна заняться в частности Служба безопасности Украины.

В свою очередь, в "Военные ЛГБТ и наши союзники" говорят, что причина в конструкторе сайтов, который размещает сайты на российских серверах. Представители сообщества говорят, что уже перенесли сайт на другой сервер.

"Сайт был размещен на конструкторе tilda.cc, который теперь, как мы понимаем, размещает серверы в РФ. Как заказчики, и те, кто не имеет дела с айти сферой, мы не знали и не могли знать эту информацию. Поэтому на данный сайт выключен, ищем альтернативный конструктор для возобновления работы сайта", — писали в сообществе.

Как пишет издание The Village, сообщество создал бывший доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

"После этого я создал группу в Facebook "Военные ЛГБТ и наши союзники", где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и других, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей", — рассказывает Пилипенко.

Напомним, летом 2018 года Пилипенко совершил публичный каминг-аут. После этого еще несколько военных сломали сложившийся в украинском обществе стереотип о том, что "в армии геев нет". Фокус расспросил ветеранов АТО из ЛГБТ-сообщества об их жизни и реакции сослуживцев на каминг-аут.