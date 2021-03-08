У Facebook представників ЛГБТ-спільноти кличуть на передову

У соцмережі з'явилася інформація нібито про створення в ЗСУ ЛГБТ-батальйону, але в Генштабі цю інформацію спростували.

Facebook-спільнота "Військові ЛГБТ і наші союзники" закликає представників ЛГБТ підписати контракт з однією з мотопіхотних частин Збройних Сил України. Відповідна публікація з'явилася в співтоваристві.

Яка саме це частина, не повідомляється. Крім того, в співтоваристві відзначили, що дані всіх вищевказаних людей розголошувати не будуть.

"Ваша особистість, як і підрозділ, залишаться в таємниці. Після бойового злагодження підрозділу буде виконувати завдання безпосередньо на лінії зіткнення", — сказано в повідомленні.

При цьому "Союз ветеранів війни з Росією" стверджує, що ip-адреса сайту, який опублікували ЛГБТ-активісти нібито належить до діапазону Російської Федерації.

Представник Генштабу ЗСУ Богдан Сеник прокоментував "24 каналу" повідомлення ЛГБТ-представників. Він також підкреслив, що їх сайт розміщується він розміщується на серверах в Москві.

"Такі речі створюють спеціально для розгону зради. А деякі поширюють цю ахінею з метою дискредитації української армії та Збройних сил", — сказав він, додавши, що цим повинна зайнятися зокрема Служба безпеки України.

У свою чергу, в "Військові ЛГБТ і наші союзники" кажуть, що причина в конструкторі сайтів, який розміщує сайти на російських серверах. Представники спільноти кажуть, що вже перенесли сайт на інший сервер.

"Сайт був розміщений на конструкторі tilda.cc, який тепер, як ми розуміємо, розміщує сервери в РФ. Як замовники, і ті, хто не має справи з айті сферою, ми не знали і не могли знати цю інформацію. Тому на даний сайт вимкнений, шукаємо альтернативний конструктор для відновлення роботи сайту", — писали у спільноті.

Як пише видання The Village, співтовариство створив колишній доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко.

"Після цього я створив групу в Facebook "Військові ЛГБТ і наші союзники", де зібрав усіх небайдужих ЛГБТ-ветеранів та інших, щоб про те, що ЛГБТ-люди воюють за конституційні права громадян України, знало якомога більше людей", — розповідає Пилипенко.

Нагадаємо, влітку 2018 року Пилипенко зробив публічний камінг-аут. Після цього ще кілька військових зламали сформований в українському суспільстві стереотип про те, що "в армії геїв немає". Фокус розпитав ветеранів АТО з ЛГБТ-спільноти про їх життя і реакції товаришів по службі на камінг-аут.