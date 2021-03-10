MOYO первым на рынке электроники и бытовой техники внедряет Checkbox-online

Быстро и без лишних усилий — ритейлер MOYO, первым в отрасли, перешел на электронные фискальные чеки для доставки интернет-заказов по всей Украине. Это результат коллаборации сети с компанией Checkbox.

Оформив заказ и доставку на сайте moyo.ua, покупатель может больше не хранить бумажные чеки, которые так легко потерять.

Чтобы сделать онлайн-шопинг еще комфортнее, MOYO, первым из всех ритейлеров техники и электроники, внедрил электронную фискализацию для доставки онлайн-заказов. Для этого, в систему учета сети интегрировали специальный программный РРО от компании Checkbox.

Звучит сложновато, не так ли?

На деле, все довольно просто: после подтверждения получения и оплаты товара, специально разработанная система автоматически формирует фискальный чек. А его электронная версия мгновенно отправляется клиенту смс-сообщением или на e-mail. Ценителям олдскула также не стоит переживать: при необходимости, привычный фискальный чек можно быстро распечатать.

Сотни рабочих часов, общие усилия команды разработчиков, многочисленные этапы тестирования и в результате — уникальный проект, функционирующий во всех городах Украины.

Теперь, чтобы обратиться в MOYO по поводу приобретенного товара, покупателю понадобится только электронный чек в смартфоне, который всегда под рукой.

Валентин Ивакин , СЕО сети MOYO

"Такие трансформации — действительно необходимый инструмент для бизнеса в современных условиях. Наша сеть всегда работала официально и открыто, следуя запросу клиента получать качественный сервис и внедряя инновации. Мы уверены, что электронная фискализация для интернет-заказов будет только способствовать утверждению MOYO как надежного ритейлера, стоящего доверия потребителя".

Естественно, все онлайн-заказы в MOYO, фискализировались и ранее, правда этот процесс был длительнее, значительно сложнее и требовал кучу бумажной волокиты.

Дарья Лопушняк , CFO сети MOYO

"Нашей целью было доказать клиентам, что не стоит бояться прогрессивных изменений, а электронный чек — это абсолютно безопасно. В результате сложного проекта, наш покупатель получил современный простой сервис без лишних хлопот. А у нас, собственно, появилось новое видение и нетипичные подходы ко многим рабочим процессам".

Отныне, все лишние бумажки и даже маршрутные листы останутся в прошлом. Более того, ритейлер MOYO, одним из первых, отходит и от традиционных банковских терминалов для оплаты.

С переходом на программный РРО, все курьеры собственной службы доставки MOYO имеют при себе POS-терминалы с приложением Ukey. Оно разработано отдельной командой специалистов, в техническом партнерстве с Checkbox.

Checkbox — проект, реализованный Дмитрием Дубилетом и Андреем Суховым с командой разработчиков. Это программная касса, которая позволяет заменить классические кассовые аппараты, значительно упрощает и комплексно решает вопросы фискализации для любой сегмента бизнеса.

О компании:

MOYO — первый национальный омниканальний ритейлер техники и электроники в Украине, который принимает и обрабатывает онлайн-заказ в круглосуточном формате. Первый магазин открылся в 2009 году. На данный момент сеть насчитывает 38 модернизированных магазинов в 29 городах Украины. Компания соблюдает закон Украины и поддерживает все превентивные действия по защите населения от распространения вируса COVID-19. Интернет-магазин работает в усиленном режиме.