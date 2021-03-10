MOYO першим на ринку електроніки і побутової техніки впроваджує Checkbox-online

Швидко і без зайвих зусиль — ритейлер MOYO першим у галузі перейшов на електронні фіскальні чеки для доставки інтернет-замовлень по всій Україні. Це результат колаборації мережі з компанією Checkbox.

Оформивши замовлення і доставку на сайті moyo.ua, покупець може більше не зберігати паперові чеки, які так легко втратити.

Щоб зробити онлайн-шопінг ще комфортнішим, MOYO першим з усіх ритейлерів техніки та електроніки запровадив електронну фіскалізацію для доставки онлайн-замовлень. Для цього в систему обліку мережі інтегрували спеціальний програмний РРО від компанії Checkbox.

Звучить складно, чи не так?

На ділі все досить просто: після підтвердження отримання та оплати товару спеціально розроблена система автоматично формує фіскальний чек. А його електронна версія миттєво відправляється клієнтові смс-повідомленням або на e-mail. Цінителям олдскулу також не варто переживати: за необхідності звичний фіскальний чек можна швидко роздрукувати.

Сотні робочих годин, спільні зусилля команди розробників, численні етапи тестування і в результаті — унікальний проект, що функціонує у всіх містах України.

Тепер, щоб звернутися в MOYO з приводу придбаного товару, покупцеві знадобиться тільки електронний чек у смартфоні, який завжди під рукою.

Валентин Івакін , СЕО мережі MOYO

"Такі трансформації — дійсно необхідний інструмент для бізнесу в сучасних умовах. Наша мережа завжди працювала офіційно і відкрито, йдучи за запитом клієнта отримувати якісний сервіс і впроваджуючи інновації. Ми впевнені, що електронна фіскалізація для інтернет-замовлень буде тільки сприяти утвердженню MOYO як надійного ритейлера, вартого довіри споживача".

Звісно, усі онлайн-замовлення в MOYO фіскалізувалися і раніше, правда, цей процес був довший, значно складніший і вимагав купу паперової тяганини.

Дарина Лопушняк , CFO мережі MOYO

"Нашою метою було довести клієнтам, що не варто боятися прогресивних змін, а електронний чек — це абсолютно безпечно. У результаті складного проекту наш покупець отримав сучасний простий сервіс без зайвого клопоту. А в нас, власне, з'явилося нове бачення і нетипові підходи до багатьох робочих процесів".

Відтепер усі зайві папірці і навіть маршрутні листи залишаться в минулому. Більше того, ритейлер MOYO одним з перших відходить і від традиційних банківських терміналів для оплати.

З переходом на програмний РРО усі курʼєри власної служби доставки MOYO мають при собі POS-термінали з додатком Ukey. Він розроблений окремою командою фахівців у технічному партнерстві з Checkbox.

Checkbox — проект, реалізований Дмитром Дубілетом і Андрієм Суховим з командою розробників. Це програмна каса, що дозволяє замінити класичні касові апарати, значно спрощує і комплексно вирішує питання фіскалізації для будь-якого сегменту бізнесу.

Про компанію:

MOYO — перший національний омніканальний ритейлер техніки та електроніки в Україні, який приймає і обробляє онлайн-замовлення в цілодобовому форматі. Перший магазин відкрився у 2009 році. Наразі мережа налічує 38 модернізованих магазинів у 29 містах України. Компанія дотримується закону України і підтримує всі превентивні дії щодо захисту населення від поширення вірусу COVID-19. Інтернет-магазин працює в посиленому режимі.