На Волыни подростки устроили танцы на кладбище для TikTok

Однако их быстро идентифицировали, и они записали видео с извинениями

В Луцке разразился скандал из-за видео, которые местные школьники сняли на кладбище. Они танцевали на могилах, фотографировались с портретами умерших, а потом запостили все это в своих аккаунтах в TikTok. Об этом пишет "Таблоїд Волині".

Однако видео увидели не только их подписчики, его перепостили в местный телеграмм-канал LutskHub. И школьники стали знамениты настолько, что их действиями заинтересовалась Нацполиция.

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Правоохранители нашли подростков и открыли производство из-за надругательства над могилами.

"Внесенные сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 297 УК, речь идет о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Продолжается следствие во время которого будут выяснены все обстоятельства" – сказали полицейские.

Вскоре после этого в Сети появилось видео, где подростки уже извиняются и обещают ничего подобного больше не делать.

"Я приношу извинения за распространение видео в TikTok, на котором моя знакомая танцует на могиле неизвестного мне человека. Я, стоя на этом кладбище, обещаю, что больше мы сюда не вернемся и подобных видео тоже выставлять не будем", — заявила одна из школьниц.