На Волині підлітки влаштували танці на кладовищі для TikTok

Однак їх швидко ідентифікували, і вони записали відео з вибаченнями.

У Луцьку вибухнув скандал через відео, які місцеві школярі зняли на кладовищі. Вони танцювали на могилах, фотографувалися з портретами померлих, а потім запостив все це у своїх акаунтах в TikTok. Про це пише "Таблоїд Волині".

Однак відео побачили не тільки їх підписники, його перепостили в місцевий телеграм-канал LutskHub. І школярі стали знамениті настільки, що їх діями зацікавилася Нацполіція.

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Правоохоронці знайшли підлітків і відкрили провадження через наругу над могилами.

"Внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 297 КК, йдеться про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Триває слідство під час якого з'ясують всі обставини" — сказали поліцейські.

Незабаром після цього в Мережі з'явилося відео, де підлітки вже вибачаються і обіцяють нічого подібного більше не робити.

"Я прошу вибачення за поширення відео у TikTok, на якому моя знайома танцює на могилі невідомої мені людини. Я, стоячи на цьому кладовищі, обіцяю, що більше ми сюди не повернемося і подібних відео теж виставляти не будемо", — заявила одна зі школярок .