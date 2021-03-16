Как заказать букет цветов не выходя из дома

В череде ежедневных дел нам бывает сложно найти время для того, чтобы специально отправиться в цветочный магазин за покупкой букета в качестве презента для дорогого человека или группы людей. Да и лично, а также своевременно, вручить приобретенные цветы тому, кому они предназначены, тоже не всегда есть возможность. Но ведь так хочется порадовать вниманием тех, кто нам небезразличен.

Современный онлайн-магазин для заказа цветов

К счастью, желающим купить цветы с доставкой в любую точку мира далеко ходить не нужно в прямом смысле слова: достаточно зайти на сайт flowers.ua и в несколько кликов оформить свой заказ на странице. Без никаких очередей и ожидания, пока вам красиво упакуют понравившиеся цветы, вы просто выбираете желаемый товар подходящей стоимости из предлагаемых вариантов или оставляете заявку на выполнение индивидуального заказа, если не нашли подходящего вашему случаю букета.

Flowers.ua любят за высокое качество обслуживания и потому продолжают выбирать постоянные клиенты. Ведь они на собственном опыте неоднократно убедились, что компания предлагает разнообразие во всем, включая:

Перечень вариантов для заказа – с доставкой как определенной категории получателей (женщине, мужчине, ребенку, маме, любимой, коллеге или деловому партнеру), так и к любому событию (дню рождения, на свадьбу, рождению ребенка и другим знаменательным датам).

с доставкой как определенной категории получателей (женщине, мужчине, ребенку, маме, любимой, коллеге или деловому партнеру), так и к любому событию (дню рождения, на свадьбу, рождению ребенка и другим знаменательным датам). Широкий диапазон расценок на цветы – от бюджетных цен на лаконичные букетики, составленные из цветов одного вида, до более высоких ценников на роскошные VIP- букеты из разносортных цветов как местного, так и импортного производства.

– от бюджетных цен на лаконичные букетики, составленные из цветов одного вида, до более высоких ценников на роскошные VIP- букеты из разносортных цветов как местного, так и импортного производства. Удобные и современные способы оплаты – через популярные и безопасные платежные системы путем ввода только реквизитов банковской карты.

Для удобства посетителям интернет-площадки не обязательно пересматривать все снимки букетов из представленных в галерее: зная, на какую сумму вы рассчитываете сделать покупку, можно сразу перейти в раздел с соответствующей ценовой линейкой и тем самым упростить себе выбор. Кроме того, в меню отдельно выделены акционные предложения цветочных букетов, которые выгодно приобретать к любому торжеству или празднику, особенно если предстоит поздравлять не одного, а нескольких человек в семье или коллективе.

Профессиональная организация доставки цветов

Наряду с богатым многообразием возможностей, предоставляемых Flowers.ua своим клиентам, неизменным с момента появления онлайн-сервиса на украинском рынке остается одно: быстрая доставка цветов в безупречном виде по Украине, а также оперативная международная доставка по странам СНГ и всему миру.

Плюс еще одно безусловное преимущество для заказчика – возможность просмотреть фото букетов цветов flowers.ua/ru/bukety-tsvetov (причем не только классических, но и оригинальных композиций), а затем оформить и оплатить заказ в любое удобное время. Единственное условие – наличие доступа к сети Интернет. А в случае возникновения вопросов всегда можно получить помощь, написав сообщение в круглосуточно работающую службу поддержки.

Стоит отметить, что в отличие от многих специализированных магазинов Flowers.ua работает без выходных. Благодаря этому заказанные вами букет, коробка или корзина с цветами будут вручены получателю точно в назначенный день и время, где бы он не находился (дома, на работе или отдыхе, в том числе за границей). Чтобы сделать сюрприз адресату, по просьбе заказчика курьерская служба готова доставить цветы без предварительного созвона с указанным в заявке получателем, как это происходит при заказе обычной услуги. В таком случае эффект неожиданности точно обеспечен!

Курьеры собственной службы доставляют простые цветочные композиции по городам Украины в течение 3-х часов с момента оплаты заказа, а в отдельных случаях даже быстрее. На составление более сложных композиций уходит больше времени, поэтому сроки доставки немного увеличиваются (о ближайшем времени доставки конкретного товара можно узнать на его странице).

Самые удобные способы заказать цветы с доставкой

Стильный букет с доставкой от национальной сети Flowers.ua можно заказать не только на официальном сайте. Оставить заявку можно с мобильного по бесплатному номеру телефона 0-800 50-03-72 в Украине, а также путем набора (067) 355-77-55.

Пользователи социальных сетей могут оставить сообщение на странице компании в Facebook или написать в директ Instagram-страницы – и менеджеры тут же свяжутся с заказчиком для уточнения деталей.

Поэтому, если вы хотите купить букет цветов 100%-ной свежести и при этом максимально удобным способом, Flowers.ua предлагает вам множество возможностей. Выбирайте: звонок, сайт, приложение или соцсети – и передавайте заказ на доставку не просто красивых цветов, а еще и гарантированной порции хорошего настроения тем, кому вы желаете его подарить.