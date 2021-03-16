Як замовити букет квітів не виходячи з дому

У низці щоденних справ нам буває складно знайти час для того, щоб спеціально піти в квітковий магазин за покупкою букета як презент для дорогої людини або групи людей. Та й особисто, а також своєчасно, вручити придбані квіти тому, кому вони призначені, теж не завжди є можливість. Але ж так хочеться порадувати увагою тих, хто нам небайдужий.

Сучасний онлайн-магазин для замовлення квітів

На щастя, охочим купити квіти з доставкою в будь-яку точку світу далеко ходити не потрібно в прямому сенсі слова: досить зайти на сайт flowers.ua та в кілька кліків оформити своє замовлення на сторінці. Без жодних черг та очікування, поки вам красиво упакують квіти, які сподобалися, ви просто вибираєте бажаний поцінний товар із запропонованих варіантів або залишаєте заявку на виконання індивідуального замовлення, якщо не знайшли букет, який відповідає вашим вподобанням.

Flowers.ua люблять за високу якість обслуговування і тому продовжують вибирати постійні клієнти. Адже вони на власному досвіді неодноразово переконалися, що компанія пропонує різноманітність у всьому, враховуючи:

Перелік варіантів для замовлення — з доставкою як певної категорії одержувачів (жінці, чоловікові, дитині, мамі, коханій, колезі або діловому партнерові), так і до будь-якої події (дня народження, на весілля, народження дитини й інших знаменних дат).

— з доставкою як певної категорії одержувачів (жінці, чоловікові, дитині, мамі, коханій, колезі або діловому партнерові), так і до будь-якої події (дня народження, на весілля, народження дитини й інших знаменних дат). Широкий діапазон розцінок на квіти — від бюджетних цін на лаконічні букетики, складені з квітів одного виду, до більш високих цінників на розкішні VIP-букети з різносортних квітів як місцевого, так й імпортного виробництва.

— від бюджетних цін на лаконічні букетики, складені з квітів одного виду, до більш високих цінників на розкішні VIP-букети з різносортних квітів як місцевого, так й імпортного виробництва. Зручні та сучасні способи оплати — через популярні та безпечні платіжні системи шляхом введення тільки реквізитів банківської карти.

Для зручності відвідувачів інтернет-майданчика не обовʼязково переглядати всі знімки букетів із представлених у галереї: знаючи, на яку суму ви розраховуєте зробити покупку, можна відразу перейти в розділ із відповідною ціновою лінійкою і тим самим спростити собі вибір. Крім того, в меню окремо виділені акційні пропозиції квіткових букетів, які вигідно купувати до будь-якого свята, особливо якщо треба вітати не одного, а кількох людей в сімʼї або колективі.

Професійна організація доставки квітів

Поряд із багатим різноманіттям можливостей, що надаються Flowers.ua своїм клієнтам, незмінним із моменту появи онлайн-сервісу на українському ринку залишається одне: швидка доставка квітів у бездоганному вигляді по Україні, а також оперативна міжнародна доставка в країни СНД і всьому світі.

Плюс ще одна безумовна перевага для замовника — можливість переглянути фото букетів квітів flowers.ua/ru/bukety-tsvetov (причому не тільки класичних, але й оригінальних композицій), а потім оформити та сплатити замовлення в будь-який зручний час. Єдина умова — наявність доступу до мережі Інтернет. А в разі виникнення питань завжди можна отримати допомогу, написавши повідомлення в службу підтримки, яка працює цілодобово.

Варто зазначити, що на відміну від багатьох спеціалізованих магазинів Flowers.ua працює без вихідних. Завдяки цьому замовлені вами букет, коробка або кошик із квітами будуть вручені одержувачу точно в призначений день і час, де б він не знаходився (вдома, на роботі або відпочинку, зокрема за кордоном). Щоб зробити сюрприз адресату, на прохання замовника курʼєрська служба готова доставити квіти без попереднього дзвінка із зазначеним у заявці одержувачем, як це відбувається під час замовлення звичайної послуги. У такому випадку ефект несподіванки точно забезпечений!

Курʼєри власної служби доставляють прості квіткові композиції по містах України протягом 3-х годин із моменту оплати замовлення, а в окремих випадках навіть швидше. На складання складніших композицій йде більше часу, тому терміни доставки трохи збільшуються (про найближчий час доставки конкретного товару можна дізнатися на його сторінці).

Найзручніші способи замовити квіти з доставкою

Стильний букет із доставкою від національної мережі Flowers.ua можна замовити не тільки на офіційному сайті. Залишити заявку можна з мобільного за безкоштовним номером телефону 0-800 50-03-72 в Україні, а також шляхом набору (067) 355-77-55.

Користувачі соціальних мереж можуть залишити повідомлення на сторінці компанії у Facebook або написати в директ Instagram-сторінки — і менеджери одразу ж звʼяжуться із замовником для уточнення деталей.

Тому, якщо ви хочете купити букет квітів 100%-ї свіжості й водночас максимально зручним способом, Flowers.ua пропонує вам безліч можливостей. Обирайте: дзвінок, сайт, додаток або соцмережі — і передавайте замовлення на доставку не просто красивих квітів, а ще й гарантованої порції гарного настрою тим, кому ви хочете його подарувати.