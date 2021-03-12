"Кабмин собирается обязать Нафтогаз продавать дешевый газ олигархическим группам", - эксперт Борис Кушнирук

Новый проект постановления Кабинета министров о продаже газа собственной добычи всем желающим предлагает изменения, которые якобы способствуют развитию рынка природного газа в Украине, но на самом деле речь идет о игре в пользу крупных олигархических групп. Об этом в своей колонке пишет экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

По его словам, суть данного проекта постановления – обязать госкомпанию "Укргазвидобування" продавать газ собственной добычи частным компаниям — то есть посредникам, которые поставляют газ населению.

"Авторы этой идеи уверены, что такое решение может снизить цены для граждан "по-рыночному" — увеличение предложения газа немедленно повлияет на цену, которая, якобы, пойдет вниз. Но на самом деле выиграют от этого решения только 70% компаний, работающих на рынке для населения, связанные с компанией РГК Дмитрия Фирташа. Интересно напомнить, что именно эти структуры противостоят созданию реального рынка — мешают своим клиентам менять поставщика, отказываются передавать данные об уязвимых потребителях для создания единой базы таких потребителей и всеми силами пытаются удержать свое монопольное положение", — пишет Борис Кушнирук.

Он также подчеркнул, что, заботясь о населении, правительство лишь предоставляет льготные цены на газ структурам Фирташа, ведь у них нет обязательства продавать купленный газ исключительно населению, также как компании легко могут установить маржу и продать населению газ втридорога.

По мнению Кушнирука, инициированное постановление крайне негативно повлияет на госкомпанию "Нафтогаз". "Для "Нафтогаза" такие предложения — это разрушены шансы на инвестиции и развитие. Компания начнет борьбу за выживание летом, чтобы избежать дефолта по существующим еврооблигациям. При этом у компании "Укргазвидобування" летом не будет денег на то, чтобы рассчитаться за рентные платежи. В результате в новый отопительный сезон страна войдет без "подушки безопасности": зимой государственный газ будет в частных руках со всеми вытекающими для энергетической безопасности", — подчеркнул эксперт.

Борис Кушнирук считает, что изложенные в проекте постановления инициативы приведут к обострению конфликта с МВФ.

"Ведь МВФ по-прежнему не был в восторге от предельной цены а газ в стране, где заработал свободный рынок газа, а теперь, если начнется принудительная продажа по фиксированным ценам частным поставщикам, власть вообще рискует лишить себя поддержки международных партнеров и подвергает себя углублению конфликта с МВФ", — говорит Борис Кушнирук.

По мнению эксперта, для защиты населения от сезонных ценовых скачков нужно лишь реализовать несколько довольно простых шагов. Первый — это создание единой базы данных уязвимых потребителей. Второе — предоставление адресной выплаты всем, кто нуждается, для оплаты счетов. Третье — это обеспечение реального разделения функций распределения и поставки газа бытовым потребителям. Четвёртое — годовой тарифный план, который убирает риски сезонных скачков цен на газ и даёт украинцам стабильную цену круглый год.