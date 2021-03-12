"Кабмін збирається зобов'язати Нафтогаз продавати дешевий газ олігархічним групам", — експерт Борис Кушнірук

Новий проект постанови Кабінету міністрів про продаж газу власного видобутку всім охочим пропонує зміни, які нібито сприяють розвитку ринку природного газу в Україні, але насправді йдеться про гру на користь великих олігархічних груп. Про це у своїй колонці пише економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук.

За його словами, суть даного проекту постанови — зобов'язати держкомпанію "Укргазвидобування" продавати газ власного видобутку приватним компаніям — тобто посередникам, які постачають газ населенню.

"Автори цієї ідеї впевнені, що таке рішення може знизити ціни для громадян "по-ринковому" — збільшення пропозиції газу негайно вплине на ціну, яка, нібито, піде вниз. Але насправді виграють від цього рішення тільки 70% компаній, що працюють на ринку для населення, пов'язані з компанією РГК Дмитра Фірташа. Цікаво нагадати, що саме ці структури протистоять створенню реального ринку — заважають своїм клієнтам змінювати постачальника, відмовляються передавати дані про вразливих споживачів для створення єдиної бази таких споживачів і всіма силами намагаються утримати своє монопольне становище", — пише Борис Кушнірук.

Він також підкреслив, що, дбаючи про населення, уряд лише надає пільгові ціни на газ структурам Фірташа, адже у них немає зобов'язання продавати куплений газ виключно населенню, так само як компанії легко можуть встановити маржу і продати населенню газ втридорога.

На думку Кушнірука, ініційована постанова вкрай негативно вплине на держкомпанію "Нафтогаз". "Для "Нафтогазу" такі пропозиції — це зруйновані шанси на інвестиції та розвиток. Компанія почне боротьбу за виживання влітку, щоб уникнути дефолту за існуючими єврооблігаціями. При цьому у компанії "Укргазвидобування" влітку не буде грошей на те, щоб розрахуватися за рентні платежі. У результаті в новий опалювальний сезон країна увійде без "подушки безпеки": взимку державний газ буде в приватних руках з усіма наслідками, що випливають для енергетичної безпеки", — підкреслив експерт.

Борис Кушнірук вважає, що викладені в проекті постанови ініціативи призведуть до загострення конфлікту з МВФ.

"Адже МВФ як і раніше не був у захваті від граничної ціни на газ в країні, де заробив вільний ринок газу, а тепер, якщо почнеться примусовий продаж за фіксованими цінами приватним постачальникам, влада взагалі ризикує позбавити себе підтримки міжнародних партнерів і піддає себе поглибленню конфлікту з МВФ", — говорить Борис Кушнірук.

На думку експерта, для захисту населення від сезонних цінових стрибків потрібно лише реалізувати кілька досить простих кроків. Перший — це створення єдиної бази даних вразливих споживачів. Друге — надання адресної виплати всім, хто потребує, для оплати рахунків. Третє — це забезпечення реального поділу функцій розподілу і постачання газу побутовим споживачам. Четверте — річний тарифний план, який прибирає ризики сезонних стрибків цін на газ і дає українцям стабільну ціну весь рік.