"Порошенко вийшов піаритися на допомозі ЗСУ у куртці Loro Piana за 18 400 євро", — Валентин Гладких

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Народний депутат Петро Порошенко прийшов на зйомку піар-ролику про війну у куртці Loro Piana за 18400 євро та рукавичках Brunello Cucinelli за 1 000 євро. Про це написав Валентин Гладких, розповідає УНІАН.

"Порошенко б’є рекорди по лакшері вбранню: на зйомку власного піару з дронами натягнув куртку Loro Piana за 18400 євро. Це 800 тисяч гривень.

Комір куртки з фарбованого сицілійського барсу модник поправляв рукавичками іншого італійського бренду Brunello Cucinelli за 1000 євро. Це ще понад 40 тисяч грн. Сорочки по 5000 доларів, шкарпетки по 1000 уо… Гетьман продовжує жити масштабно.", — написав Валентин Гладких.

В той самий час, за словами експерта, Порошенко та його оточення продовжують збагачуватися та жити в реаліях далеких від війни. Гладких відзначає, що зростання вартості вбрання Петра Порошенка може бути пов’язане з різким збільшенням доходів нардепа у війну.

"Куртка Порошенка за 18400 євро на фоні двох дронів свідчить: чим довше йде війна, тим більше він та його оточення насолоджуються життям. Тим більше багатіють "гетьман" та його команда.", — резюмує Гладких.

Як повідомлялось, з початком широкомасштабного вторгнення доходи лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка зросли у 25 разів. Лише за 10 місяців 2024 року Порошенко збагатів на майже 4 мільярди гривень.