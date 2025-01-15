"Порошенко вышел пиариться на помощи ВСУ в куртке Loro Piana за 18 400 евро", — Валентин Гладких

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Народный депутат Петр Порошенко пришел на съемку пиар-ролика о войне в куртке Loro Piana за 18400 евро и перчатках Brunello Cucinelli за 1 000 евро. Об этом написал Валентин Гладких, рассказывает УНИАН.

"Порошенко бьет рекорды по лакшери нарядам: на съемку собственного пиара с дронами натянул куртку Loro Piana за 18400 евро. Это 800 тысяч гривен.

Воротник куртки из крашеного сицилийского барса модник поправлял перчатками другого итальянского бренда Brunello Cucinelli за 1000 евро. Это еще более 40 тысяч грн. Рубашки по 5000 долларов, носки по 1000 уо... Гетман продолжает жить масштабно.", — написал Валентин Гладких.

В то же время, по словам эксперта, Порошенко и его окружение продолжают обогащаться и жить в реалиях далеких от войны. Гладких отмечает, что рост стоимости нарядов Петра Порошенко может быть связан с резким увеличением доходов нардепа в войну.

"Куртка Порошенко за 18400 евро на фоне двух дронов свидетельствует: чем дольше идет война, тем больше он и его окружение наслаждаются жизнью. Тем больше богатеют "гетман" и его команда", — резюмирует Гладких.

Как сообщалось, с началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз. Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен.