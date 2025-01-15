"Нікуди я не збираюся": Кадочникова прокоментувала мовний скандал, в який потрапила

Акторка висловила сподівання, що її "щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося".

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Народна артистка України Лариса Кадочникова прокоментувала мовний інцидент за своєї участі під час вручення премії імені Сергія Параджанова Національної спілки кінематографістів 9 січня 2025 року. Про це повідомляє Укрінформ.

Вона назвала це "непорозумінням" і висловила сподівання, що мовний інцидент себе вже вичерпав.

"Спогади про Сергія Параджанова, як і про фільм "Тіні забутих предків", досі викликають найглибші емоції. Я розгубилася. Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний Театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна – мій дім, і нікуди я не збираюсь. Я перейшла на українську мову на сцені і намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося", — сказала Кадочникова в коментарі Укрінформу.

Між тим генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, актрисою якого є Кадочникова, Кирило Кашліков, наголосив, що позиція театру залишається незмінною — колектив відмовився грати вистави російською мовою.

Мовний скандал з Раїсою Кадочниковою: що відомо

Під час церемонії вручення премії імені Сергія Параджанова акторка Лариса Кадочникова виступила зі сцени російською мовою. Вона заявила, що має право говорити тією мовою, якою їй зручно. Це викликало суперечливу реакцію присутніх на церемонії у Червоній залі Будинку кіно та широкий резонанс у суспільстві після поширення відео з її виступу.

На вимогу присутніх у залі говорити українською, вона відповіла: "Я українською мовою граю в театрі. Ви вибачте, я маю право говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене, я багато зробила для України. Я нікуди не виїжджаю, я тут, і я граю в театрі вистави українською мовою".

Найвідоміша кінороль Лариси Кадочникової – Марічка у фільмі "Тіні забутих предків" режисера Сергія Параджанова.