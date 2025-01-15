"Никуда я не собираюсь": Кадочникова прокомментировала языковой скандал, в который попала

Актриса выразила надежду, что ее "искреннее обращение исчерпает недоразумение, которое произошло".

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Народная артистка Украины Лариса Кадочникова прокомментировала языковой инцидент при своем участии во время вручения премии имени Сергея Параджанова Национального союза кинематографистов 9 января 2025 года. Об этом сообщает Укринформ.

Она назвала это "недоразумением" и выразила надежду, что языковой инцидент себя уже исчерпал.

"Воспоминания о Сергее Параджанове, как и о фильме "Тени забытых предков", до сих пор вызывают глубочайшие эмоции. Я растерялась. Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала на русском. Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной Театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну. Украина — мой дом, и никуда я не собираюсь. Я перешла на украинский язык на сцене и стараюсь, насколько это возможно, общаться на нем в жизни. Надеюсь, что мое искреннее обращение исчерпает произошедшее недоразумение", — сказала Кадочникова в комментарии Укринформу.

Между тем генеральный директор Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, актрисой которого является Кадочникова, Кирилл Кашликов, отметил, что позиция театра остается неизменной — коллектив отказался играть спектакли на русском языке.

Языковой скандал с Раисой Кадочниковой: что известно

Во время церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова актриса Лариса Кадочникова выступила со сцены на русском языке. Она заявила, что имеет право говорить на том языке, на котором ей удобно. Это вызвало противоречивую реакцию присутствующих на церемонии в Красном зале Дома кино и широкий резонанс в обществе после распространения видео с ее выступления.

На требование присутствующих в зале говорить на украинском, она ответила: "Я на украинском языке играю в театре. Вы извините, я имею право говорить хоть на английском языке. Пожалуйста, уважайте меня, я много сделала для Украины. Я никуда не выезжаю, я здесь, и я играю в театре спектакли на украинском языке".

Самая известная кинороль Ларисы Кадочниковой — Маричка в фильме "Тени забытых предков" режиссера Сергея Параджанова.