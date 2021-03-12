"Еду домой!": экс-главу "Укрбуд" Микитася освободили из-под стражи (фото)

Суд изменил Микитасю меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

В пятницу, 12 марта, Шевченковский районный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего народного депутата и экс-главу корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

Об этом Микитась написал на своей странице в Facebook.

"Официально! Решением Шевченковского районного суда Киева освобожден из-под стражи. Несправедливая мера пресечения изменена! Еду домой! К дочкам, к жене. Затем к моей любимой маме", – написал он.

Кроме того, Микитась поблагодарил всех, кто помогал ему в трудное время.

"Меня арестовали за полтора часа до Нового года, а сейчас вот вышел на улицу – а здесь почти такая же новогодняя погода. Надо отдохнуть и побыть с семьей", – добавил он.

Как сообщил адвокат Евгений Грушовец, суд отправил Микитася под ночной домашний арест, пишет УНИАН.

"Не было оснований в его дальнейшем содержании", – сказал Грушовец.

Адвокат экс-депутата также отметил, что защита и сам Микитась считают дело сфабрикованным.

На своей странице в Facebook адвокат опубликовал фото с Микитасем.

"Пятничное) Весна пришла", – лаконично написал он.

Отметим, в декабре прошлого года Нацполиция объявила Максиму Микитасю подозрение в похищении человека. 31 декабря 2020 года суд избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля. Его арестовали прямо в зале суда. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова.