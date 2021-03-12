"Еду домой!": экс-главу "Укрбуд" Микитася освободили из-под стражи (фото)
Суд изменил Микитасю меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета.
В пятницу, 12 марта, Шевченковский районный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего народного депутата и экс-главу корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.
Об этом Микитась написал на своей странице в Facebook.
"Официально! Решением Шевченковского районного суда Киева освобожден из-под стражи. Несправедливая мера пресечения изменена! Еду домой! К дочкам, к жене. Затем к моей любимой маме", – написал он.
Кроме того, Микитась поблагодарил всех, кто помогал ему в трудное время.
"Меня арестовали за полтора часа до Нового года, а сейчас вот вышел на улицу – а здесь почти такая же новогодняя погода. Надо отдохнуть и побыть с семьей", – добавил он.
Как сообщил адвокат Евгений Грушовец, суд отправил Микитася под ночной домашний арест, пишет УНИАН.
"Не было оснований в его дальнейшем содержании", – сказал Грушовец.
Адвокат экс-депутата также отметил, что защита и сам Микитась считают дело сфабрикованным.
На своей странице в Facebook адвокат опубликовал фото с Микитасем.
"Пятничное) Весна пришла", – лаконично написал он.
Отметим, в декабре прошлого года Нацполиция объявила Максиму Микитасю подозрение в похищении человека. 31 декабря 2020 года суд избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля. Его арестовали прямо в зале суда. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова.