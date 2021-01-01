Суд арестовал Микитася без права залога

Прокуроры обосновали необходимость ареста тем, что подозреваемый имеет возможность влиять на других фигурантов дела.

Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-главу компании "Укрбуд", бывшего народного депутата Максима Микитася без права залога до 27 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Нromadske.

Микитася обвиняют в заказе похищения столичного адвоката. Прокуроры обосновали необходимость ареста тем, что подозреваемый имеет возможность влиять на других фигурантов дела. Адвокаты заявили, что подозрение является необоснованным и будут обжаловать решение.

"Суд без исследования доказательств, без исследования материалов, с многочисленными нарушениями вынес решение. Такого еще суд не видел. Это выгодно тем людям, которые разграбили "Укрбуд", это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает Татарова", – прокомментировал решение суда Микитась.

Решение об избрании меры пресечения экс-главе "Укрбуда" было объявлено примерно за полтора часа до Нового года, в 22:30.

Напомним, утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыски в доме у бывшего владельца компании "Укрбуда" Максима Микитася, который фигурирует в деле о махинациях с квартирами для Нацгвардии. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, обыск проводился по уголовному делу о похищении человека.

Накануне со ссылкой на свои источники Бутусов сообщил, что Нацполиция выдвинула Микитасю новое подозрение, не связанное с коррупцией. По его данным, Микитась, как лицо сотрудничающее со следствием, находится под охраной НАБУ, и снимать ее детективы бюро не намерены. Журналист отметил, что выдвижение нового подозрения похоже на попытку "оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства", – написал он.

В начале декабря в СМИ сообщили, что НАБУ занимается расследованием дела касательно замглавы ОП Олега Татарова из-за его возможной причастности к фальсификациям экспертизы в деле Микитася. Сообщалось, в частности, что антикоррупционные органы считали, что Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд", которая якобы показывала, что у компании нет убытков.