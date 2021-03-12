Непогода в Киеве: в столицу ограничен въезд крупногабаритного транспорта

Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы, обещают в КГГА.

В Киеве с 17:00 пятницы, 12 марта, из-за ухудшения погоды въезд крупногабаритного транспорта временно ограничен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что в столице из-за снегопада образовалась на дорогах гололедица.

"В связи с этим, с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город зависимости от погоды и ситуации на дорогах.

"Городская власть обращается к киевлянам с просьбой по возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий. Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах", – заявили в КГГА.

В КГГА добавили, что машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.

Отметим, сегодня в Укравтодоре заявили, что в Украине из-за ухудшения погоды возможно нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц. В Укравтодоре посоветовали планировать свои поездки с учетом прогнозов синоптиков и быть максимально внимательными за рулем.