Непогода в Украине: возможны нарушения движения транспорта на дорогах

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме.

В Украине из-за ухудшения погоды возможно нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) на своей странице в Facebook.

"На большинстве территории страны порывы ветра достигнут 20 м/с, местами пройдут осадки в виде мокрого снега, на дорогах – гололедица, кроме восточной части страны. В Карпатах – порывы ветра 25-30 м/с, метель, значительный снег (первый уровень опасности – желтый)", – говорится в сообщении.

В Укравтодоре советуют планировать свои поездки с учетом прогнозов синоптиков и быть максимально внимательными за рулем.

Тем временем аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) работают в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь" агентству "Интерфакс-Украина".

"Работаем в штатном режиме, все рейсы осуществляются в рамках расписания", – сказала пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 12 марта, в Киеве ожидается резкое ухудшение погоды: сильный ветер и снегопад.