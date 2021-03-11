Дождь и снег: завтра в Украине резко изменится погода (карта)

В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение, на дорогах ожидается гололедица.

В Киеве 12 марта ожидается ухудшение погодных условий. Возможен дождь и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Утром и днем ​​ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Сообщается, что дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.

"Киевавтодор" сообщает, что завтра ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Температура ночью -6, днем ​​от -1 до 0.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

В Гидрометцентре на завтра объявили штормовое предупреждение по Украине. Ночью в западной части страны, утром и днем ​​в Украине, кроме восточных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица, в Карпатах порывы ветра 25-30 м/с, метель, ночью значений снег.

Напомним, по данным синоптиков Укргидрометцентра, в марте погода в Украине ожидается со среднемесячной температурой от 0 до +6 градусов. Весь март погода может быть нестабильной, возможны заморозки. Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах Украины возможно 40-85 мм. Это 90-100% от нормы.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, весна в Украине будет поздней. Первая неделя пройдет в диапазоне 1-6 градусов мороза, в основном погода будет облачной, возможен снег и дождь или мокрый снег. С 7 по 11 число в Украину придет похолодание. Осадков не будет. По-настоящему весенняя погода продержится с 10 по 15-16 марта, затем ненадолго, на 4-5 дней, опять вернется зима. В конце второй декады возможен снег с дождем и ночные морозы до -3 градусов.

Последняя треть месяца снова станет теплой благодаря южным и юго-западным ветрам. Среднесуточная температура может подняться до +10. Ночью ожидается также плюсовая температура в районе 1-2 градусов тепла.

В свою очередь, львовские сурки не смогли дать прогноз о весенней погоде 2021 года из-за спячки.