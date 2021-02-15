Впали в спячку: львовские сурки не смогли дать прогноз о весне-2021

На Сретение Господне, когда сурки обычно уже просыпались, животные до сих находятся в спячке.

В 2021 году во Львове в городском детском эколого-натуралистическом центре не будут прогнозировать приход весны на Сретение Господне, так как животные до сих пор находятся в спячке.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

"В этом году мы не делаем прогноза по поведению сурков, потому что они крепко спят", – рассказал директор натуралистического центра Игорь Антахович.

По его словам, они не просыпаются и не двигаются из-за аномальной погоды: низкой температуры и большим количеством снега.

Кстати, прогноз по суркам на Сретение, 15 февраля, делается именно потому, что в природе они именно в этот день впервые появляются на поверхность из норы.

"Я думаю, что и в природе в этом году однозначно на Сретение сурки не поднялись из норы и не показывались на поверхность, так как очень высокие снега и холода", – сказал Антахович.

При этом, как отметил Антахович, другие животные уже чувствуют скорый приход весны.

"Что касается других животных, то вчера мы наблюдали, как токуют фазаны и павлины своим самкам – они однозначно чувствуют скорый приход весны. Еще одна известная примета на Сретение – если утром курица не напьется воды из лужи, то значит, что весна будет ранней", – пояснил Антахович.

Он напомнил, что ранняя весна – это все равно не раньше чем через четыре недели с сегодняшнего дня, то есть после 15 марта.

Сегодня, 15 февраля, православный мир отмечает большой церковный праздник Сретения Господня. "Сретение" расшифровывается как "встреча".

Стоит отметить, что харьковский степной сурок Тимка IIІ не увидел своей тени, когда его достали из домика во вторник, 2 февраля, а это означает, что весна будет ранняя.