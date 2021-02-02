Весеннее тепло в Украину придет через 6 недель, – сурок Тимка III (фото)

Харьковский степной сурок предсказал раннюю весну.

Харьковский степной сурок Тимка IIІ не увидел своей тени, когда его достали из домика во вторник, 2 февраля, а это означает, что весна будет ранняя, передает "Суспільне".

"Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю – две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло", – истолковала предсказания сурка его хранительница Надежда Токарская.

Животного также попросили посоветовать лучший, по его мнению, способ уберечься от коронавируса. Перед сурком поставили пустую емкость с надписью "Вакцина", спортивные снаряды, символизирующие занятия спортом, фрукты, сало с чесноком, космический аппарат с надписью "На Марс" и игрушечного Ждуна с надписью "Выдержка". Тимка III сперва подбежал к спортивным снарядам, а затем к Ждуну.

"Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, не забываем о выдержке", – трактует второй прогноз Токарская.

Организатор мероприятия Людмила Доля добавила, что "сурки никогда не ошибаются с прогнозом", пишет Кh.depo.ua.

Она также отметила, что у сурка капризный характер и вряд ли все желающие смогут с ним пофотографироваться.

Сурок Тимка III живет на биологической станции Харьковского национального университета (ХНУ) им.Каразина в с. Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.). Его предшественник – Тимка ІІ – трудился семь лет, после чего ушел на пенсию.

А в прошлом году сурок Тимка III также предсказал раннюю весну.