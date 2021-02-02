Весняне тепло в Україну прийде через 6 тижнів, — бабак Тимко III (фото)

Харківський степовій бабак передбачив ранню весну.

Харківський степовій бабак Тимко IIІ не побачив своєї тіні, коли його дістали з будиночка у вівторок, 2 лютого, а це означає, що весна буде рання, передає "Суспільне".

"Весна у нас буде рання, але це не означає, що через тиждень — два, треба трошки почекати. Через шість тижнів буде тепло", — витлумачила передбачення бабака його берегиня Надія Токарська.

Тварину також попросили порадити кращий, на його думку, спосіб уберегтися від коронавірусу. Перед бабаком поставили порожню ємність з написом "Вакцина", спортивні снаряди, які символізують заняття спортом, фрукти, сало з часником, космічний апарат з написом "На Марс" та іграшкового ждуна з написом "Витримка". Тимко III спершу підбіг до спортивних снарядів, а потім до ждуна.

"Отже, ми не забуваємо про здоровий спосіб життя, займаємося спортом і гуляємо на свіжому повітрі, не забуваємо про витримку", — трактує другий прогноз Токарська.

Організатор заходу Людмила Доля додала, що "бабаки ніколи не помиляються з прогнозом", пише Кh.depo.ua.

Вона також зазначила, що у бабака примхливий характер і навряд чи всі охочі зможуть з ним пофотографуватися.

Бабак Тимко III живе на біологічній станції Харківського національного університету (ХНУ) ім. Каразіна в с. Гайдари (Зміївський р-н Харківської обл.). Його попередник — Тимко ІІ — трудився сім років, після чого пішов на пенсію.

У минулому році бабак Тимко III також передбачив ранню весну.