Впали у сплячку: львівські бабаки не змогли дати прогноз про весну-2021

На Стрітення Господнє, коли бабаки зазвичай вже прокидалися, тварини досі знаходяться у сплячці.

У 2021 році у Львові в міському дитячому еколого-натуралістичному центрі не прогнозуватимуть прихід весни на Стрітення Господнє, оскільки тварини досі перебувають у сплячці.

Про це повідомляє прес-служба міськради Львова.

"У цьому році ми не робимо прогнозу за поведінкою бабаків, тому що вони міцно сплять", — розповів директор натуралістичного центру Ігор Антахович.

За його словами, вони не прокидаються і не рухаються через аномальну погоду: низьку температуру та велику кількість снігу.

До речі, прогноз по бабакам на Стрітення, 15 лютого, робиться саме тому, що у природі вони саме цього дня вперше з'являються на поверхні з нори.

"Я думаю, що і в природі цього року однозначно на Стрітення бабаки не піднялася з нори і не показувалися на поверхню, оскільки дуже високі сніги та холодно", — сказав Антахович.

При цьому, як зазначив Антахович, інші тварини вже відчувають швидкий прихід весни.

"Що стосується інших тварин, то вчора ми спостерігали, як токують фазани та павичі своїм самкам — вони однозначно відчувають швидкий прихід весни. Ще одна відома прикмета на Стрітення — якщо вранці курка не нап'ється води з калюжі, то це означає, що весна буде ранньою", — пояснив Антахович.

Він нагадав, що рання весна — це все одно не раніше ніж через чотири тижні з сьогоднішнього дня, тобто після 15 березня.

Сьогодні, 15 лютого, православний світ відзначає велике церковне свято Стрітення Господнього. "Стрітення" розшифровується як "зустріч".

Варто зазначити, що харківський степовій бабак Тимко IIІ не побачив своєї тіні, коли його дістали з будиночка у вівторок, 2 лютого, а це означає, що весна буде рання.