Дощ і сніг: завтра в Україні різко зміниться погода (карта)

У більшості регіонів країни оголошено штормове попередження, на дорогах очікується ожеледиця.

У Києві 12 березня очікується погіршення погодних умов. Можливий дощ і мокрий сніг. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Повідомляється, що дорожники почнуть превентивну обробку доріг і тротуарів.

"Київавтодор" повідомляє, що завтра очікується мокрий сніг з переходом в дощ. Температура вночі -6, вдень від -1 до 0.

Водіїв закликають бути обережними на дорогах.

У Гідрометцентрі на завтра оголосили штормове попередження по Україні. Вночі у західній частині країни, вранці та вдень в Україні, крім східних областей, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця, в Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина, вночі значний сніг.

Нагадаємо, за даними синоптиків Укргідрометцентру, в березні погода в Україні очікується з середньомісячною температурою від 0 до +6 градусів. Весь березень погода може бути нестабільною, можливі заморозки. Середня кількість опадів складе 26-50 мм, в гірських районах України можливо 40-85 мм. Це 90-100% від норми.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, весна в Україні буде пізньою. Перший тиждень пройде в діапазоні 1-6 градусів морозу, переважно погода буде хмарною, можливий сніг і дощ або мокрий сніг. З 7 по 11 число в Україну прийде похолодання. Опадів не буде. По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім ненадовго, на 4-5 днів, знову повернеться зима. В кінці другої декади можливий сніг з дощем і нічні морози до -3 градусів.

Остання третина місяця знову стане теплою завдяки південним і південно-західним вітрам. Середньодобова температура може піднятися до +10. Вночі очікується також плюсова температура у межах 1-2 градусів тепла.

Нагадаємо, львівські бабаки не змогли дати прогноз про весняну погоду 2021 року через сплячку.