Прогноз погоды на март: что ждет Украину в первый месяц весны

В марте погода может быть нестабильной, плюсовая температура может сменяться небольшими заморозками.

В марте погода в Украине ожидается со среднемесячной температурой от 0 до +6 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Весь март погода может быть нестабильной, возможны заморозки. Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах Украины возможно 40-85 мм. Это 90-100% от нормы.

"Приход весны – это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме через ноль градусов в сторону повышения. Можно говорить о том, что зима если и вернется, то это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", — заявляет директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По данным синоптика Натальи Диденко, первый день весны принесет за собой мокрый снег и дожди на западе и местами на востоке Украины. Температура воздуха будет в районе +3 градусов. В среду-четверг в Киеве ожидается от 5 до 11 градусов тепла.

[ + – ] Прогноз погоды на 1 марта Фото: facebook / Наталья Диденко

Ближайшие 10 дней погода в стране будет переменчивой. Возможно потепление до +5 в юго-западной части Украины. На востоке и севере страны погода будет держаться в диапазоне от +1 до -5-6 градусов мороза. Ближе к выходным похолодание коснется всей территории Украины.

[ + – ] Прогноз погоды на выходные. Фото: Скриншот

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, весна в Украине будет поздней. Первая неделя пройдет в диапазоне 1-6 градусов мороза, в основном погода будет облачной, возможен снег и дождь или мокрый снег. С 7 по 11 число в Украину придет похолодание. Осадков не будет. По-настоящему весенняя погода продержится с 10 по 15-16 марта, затем ненадолго, на 4-5 дней, опять вернется зима. В конце второй декады возможен снег с дождем и ночные морозы до -3 градусов.

Последняя треть месяца снова станет теплой благодаря южным и юго-западным ветрам. Среднесуточная температура может подняться до +10. Ночью ожидается также плюсовая температура в районе 1-2 градусов тепла.

[ + – ] Прогноз погоды на март, апрель и май Леонида Горбаня. Фото: "Сегодня"

Напомним, львовские сурки не смогли дать прогноз о весенней погоде 2021 года из-за спячки.