Прогноз погоди на березень: що чекає Україну в перший місяць весни

У березні погода може бути нестабільною, плюсова температура може змінюватися невеликими заморозками.

У березні погода в Україні очікується із середньомісячною температурою від 0 до +6 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Весь березень погода може бути нестабільною, можливі заморозки. Середня кількість опадів складе 26-50 мм, у гірських районах України можливі 40-85 мм. Це 90-100% від норми.

"Прихід весни — це перехід середньодобової температури у стійкому режимі через нуль градусів у бік підвищення. Можна говорити про те, що зима якщо й повернеться, то це будуть дуже короткострокові прояви. Тож весна в Україні майже стартувала", — заявляє директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

За даними синоптикині Наталії Діденко, перший день весни принесе за собою мокрий сніг і дощі на заході та місцями на сході України. Температура повітря буде приблизно +3 градусів. У середу-четвер у Києві очікується від 5 до 11 градусів тепла.

[ + – ] Прогноз погоди станом на 1 березня Фото: facebook / Наталья Диденко

Найближчі 10 днів погода в країні буде мінливою. Можливе потепління до +5 у південно-західній частині України. На сході та півночі країни погода триматиметься в діапазоні від +1 до -5-6 градусів морозу. Ближче до вихідних похолодання торкнеться всієї території України.

[ + – ] Прогноз погоди на вихідні Фото: Скриншот

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, весна в Україні буде пізньою. Перший тиждень пройде в діапазоні 1-6 градусів морозу, в основному погода буде хмарною, можливий сніг і дощ або мокрий сніг. З 7 по 11 число в Україну прийде похолодання. Опадів не буде. По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім ненадовго, на 4-5 днів, знову повернеться зима. Наприкінці другої декади можливий сніг із дощем і нічні морози до -3 градусів.

Остання третина місяця знову стане теплою завдяки південним і південно-західним вітрам. Середньодобова температура може піднятися до +10. Вночі очікується також плюсова температура приблизно 1-2 градусів тепла.

[ + – ] Прогноз погоди на березень, квітень і травень Леоніда Горбаня. Фото: "Сегодня"

Нагадаємо, львівські бабаки не змогли дати прогноз про весняну погоду 2021 року через сплячку.