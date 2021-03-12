Негода в Україні: можливі порушення руху транспорту на дорогах

Аеропорти "Київ" і "Бориспіль" працюють у штатному режимі.

В Україні через погіршення погоди можливе порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг і вулиць.

Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) на своїй сторінці у Facebook.

"На більшості території країни пориви вітру сягнуть 20 м/с, місцями пройдуть опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах — ожеледиця, крім східної частини країни. У Карпатах — пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини, значний сніг (перший рівень небезпеки — жовтий)", — йдеться в повідомленні.

В Укравтодорі радять планувати свої поїздки з урахуванням прогнозів синоптиків і бути максимально уважними за кермом.

Тим часом аеропорти "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни) працюють у штатному режимі, усі рейси виконуються відповідно до розкладу.

Про це повідомила прес-служба аеропорту "Бориспіль" агентству "Інтерфакс-Україна".

"Працюємо в штатному режимі, усі рейси здійснюються в рамках розкладу", — сказала прес-секретар аеропорту "Київ" Галина Богданенко.

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 12 березня, у Києві очікується різке погіршення погоди: сильний вітер і снігопад.