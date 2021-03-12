"Вела разгульный образ жизни": полиция нашла женщину, которая 15 лет считалась пропавшей без вести

Женщине было стыдно перед родными, поэтому она не решалась сообщать о себе.

В Кировоградской области полиция нашла женщину, которая более 15 лет считалась пропавшей без вести.

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Выяснилось, что жительница пгт Царичанка (Днепропетровская область) летом 2005 года по неизвестным причинам покинула свой дом и не выходила на связь с родственниками.

Много лет правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия, отрабатывали все родственные и приятельские связи, вероятные места посещения, а также проверяли автовокзалы, морги и медицинские учреждения.

В начале марта 2021 года поступила информация, что похожая женщина живет в одном из сел Кировоградской области.

"С целью проверки указанной информации в Кировоградской области направили полицейских, среди которых – сын без вести пропавшей. Уже взрослый человек узнал собственную мать. С ней все хорошо", – рассказали в полиции.

Женщина рассказала полицейским, что одно время вела разгульный образ жизни и жила в разных регионах Украины, а потом ей стало стыдно перед родными, поэтому она решила не сообщать им о себе. А в последние годы женщина жила под вымышленным именем.

Отметим, 46-летняя колумбийка Анжелика Гайтан считалась пропавшей без вести. Родственники не знали, где она находилась в последние два года. В сентябре 2018 года она прекратила с ними общение и перестала выходить на связь. Однако в 26 сентября 2020 года двое рыбаков увидели её плывущей посреди Карибского моря с закрытыми глазами.