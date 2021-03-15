В Житомире неизвестный повредил камнем памятник Героям Небесной Сотни (фото, видео)

Глава Житомирского облсовета Владимир Федоренко пообещал, что виновные будут наказаны, а он лично сделает их "известными".

В ночь на 15 марта в Житомире неизвестный мужчина повредил памятник Героям Небесной Сотни.

Об этом написал глава Житомирского облсовета Владимир Федоренко на своей странице в Facebook.

"В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности", – написал Федоренко.

По его мнению, "вандал осквернил не только памятник, но и саму память".

Федоренко утверждает, что уже написал заявление в полицию, и пообещал, что виновные будут наказаны, а сам он лично сделает их "известными".

"Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их "известными", чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ", – добавил Федоренко.

По словам главы облсовета, он также связался с автором и архитектором проекта относительно восстановления памятника.

"В ближайшее время все восстановим", – заверил Федоренко.

В свою очередь местная полиция сообщила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который камнем повредил памятник. Сейчас полицейские устанавливают личность этого человека.

Отметим, несколько лет назад в Киеве задержали мужчину, разгромившего несколько мемориальных плит героям Небесной сотни возле Майдана Независимости.

Ранее сообщалось, что мемориал Героев Небесной сотни планируют открыть к 2024 году.