У Житомирі невідомий пошкодив каменем пам'ятник Героям Небесної Сотні (фото, відео)

Голова Житомирської облради Володимир Федоренко пообіцяв, що винні будуть покарані, а він особисто зробить їх "відомими".

У ніч на 15 березня в Житомирі невідомий чоловік пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні.

Про це написав глава Житомирської облради Володимир Федоренко на своїй сторінці у Facebook.

"У ніч з 14 на 15 березня був здійснений неприпустимий акт вандалізму щодо пам'ятника Героям Небесної Сотні. Це акт наруги над пам'яттю нашого народу, тих людей, які поклали своє життя в боротьбі за європейські цінності", — написав Федоренко.

На його думку, "вандал осквернив не тільки пам'ятник, але й власне пам'ять".

Федоренко стверджує, що вже написав заяву в поліцію, і пообіцяв, що винні будуть покарані, а він особисто зробить їх "відомими".

"Обіцяю, винні будуть покарані, і я особисто зроблю їх "відомими", щоб кожен бачив, чия рука піднялася на національний символ", — додав Федоренко.

За словами голови облради, він також зв'язався з автором та архітектором проекту щодо відновлення пам'ятника.

"Найближчим часом все відновимо", — запевнив Федоренко.

Зі свого боку, місцева поліція повідомила, що камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який каменем пошкодив пам'ятник. Зараз поліцейські встановлюють особу цієї людини.

Зазначимо, кілька років тому в Києві затримали чоловіка, який розгромив кілька меморіальних плит героям Небесної Сотні біля Майдану Незалежності.

Раніше повідомлялося, що меморіал Героїв Небесної Сотні планують відкрити до 2024 року.