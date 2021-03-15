Кличко не отдаёт Подольско-Воскресенский мост Укравтодору , хотя работы стоят, - блогер

По словам блогера, на данный момент отсутствует даже утвержденный конкретный проект, по которому планируют строить мост.

Кличко даже не планировал открывать Подольский мост в конце 2020, как ранее заявлялось. Начиная с прошлой осени, работы на многочисленных строительных площадках объекта фактически остановлены, а «технологические сроки завершения строительства хоть каких-то подходов на левом берегу уже стремительно катятся в 2022 год». Об этом пишет блогер-урбанист Олег Тоцкий, который давно следит за строительством моста.

«Про текущую ситуацию что-то особо оптимистичное рассказать не выйдет. Как все остановилось осенью (а на отдельных участках и раньше), так и стоит до сих пор. За исключением нескольких крохотных изменений, которые даже упоминать несерьезно», — пишет Тоцкий.

По словам блогера, на данный момент отсутствует даже утвержденный конкретный проект, по которому планируют строить мост. В частности, до сих пор не понятно, в каких направлениях должны пойти его левобережные съезды.

«Единственный утвержденный на сегодня проект — это строительство первой очередью выхода с моста на ул. Стальского (а потом все остальное). «Новый» проект, про который так много говорят последние годы, до сих пор не утвержден. Поскольку эта проектная документация так и не была согласована, до сих пор толком неясно как будет выглядеть съезд на Бальзака, будет ли он строиться первым или будет сразу строиться два съезда, может быть и вовсе мост сначала выйдет на Алишера Навои. То есть под конец года стало ясно, что решения куда выводить мост и по какому проекту его строить до сих пор нет даже на концептуальном уровне».

Именно левобережный участок моста, по данным Тоцкого, является самым проблематичным, и у городских властей нет ни малейшего представления, что с ним делать дальше.

«Самое обидное то, что на левобережный участок еще год назад просто забили на всех уровнях. Даже проектную документацию до ума доводить не стали. Проще говоря, открывать мост в конце года никто не планировал задолго до выборов мэра (очень задолго)», — пришел к выводу блогер.

Стоит заметить, что в комментариях к публикации Тоцкого читатели возмущаются тем, что, учитывая фактически заброшенное состояние всего комплекса Подольско-Воскресенского моста, киевские власти отказываются передавать его Укравтодору, который уже выразил готовность закончить мост в течение одного строительного сезона. Об этой инициативе недавно заявил глава Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.