Кличко не віддає Подільсько-Воскресенський міст Укравтодору, хоча роботи зупинені, — блогер

За словами блогера, наразі немає навіть затвердженого конкретного проекту, за яким планують будувати міст.

Кличко навіть не планував відкривати Подільський міст у кінці 2020 року, як раніше заявлялося. Починаючи з минулої осені, роботи на численних будівельних майданчиках об'єкта фактично зупинені, а «технологічні терміни завершення будівництва хоч якихось підходів на лівому березі вже стрімко котяться у 2022 рік». Про це пише блогер-урбаніст Олег Тоцький, який давно стежить за будівництвом моста.

«Про поточну ситуацію щось особливо оптимістичне розповісти не вийде. Як усе зупинилося восени (а на окремих ділянках і раніше), так і стоїть досі. За винятком кількох крихітних змін, які навіть згадувати несерйозно», — пише Тоцький.

За словами блогера, наразі немає навіть затвердженого конкретного проекту, за яким планують будувати міст. Зокрема, досі не зрозуміло, у яких напрямках повинні піти його лівобережні з'їзди.

«Єдиний затверджений на сьогодні проект — це будівництво першою чергою виходу з моста на вул. Стальського (а потім усе інше). «Новий» проект, про який так багато говорять останніми роками, досі не затверджений. Оскільки ця проектна документація так і не була узгоджена, досі незрозуміло, як буде виглядати з'їзд на Бальзака, чи буде він будуватися першим, чи будуть відразу будуватися два з'їзди, може бути і зовсім міст спочатку вийде на Алішера Навої. Тобто під кінець року стало зрозуміло, що рішення, куди виводити міст і за яким проектом його будувати, досі немає навіть на концептуальному рівні».

Саме лівобережна ділянка моста, за даними Тоцького, є найбільш проблематичною, і в міської влади немає ні найменшого уявлення, що з ним робити далі.

«Найприкріше те, що на лівобережну ділянку ще рік тому просто забили на всіх рівнях. Навіть проектну документацію до розуму доводити не стали. Простіше кажучи, відкривати міст у кінці року ніхто не планував задовго до виборів мера (дуже задовго)», — дійшов висновку блогер.

Варто зауважити, що в коментарях до публікації Тоцького читачі обурюються тим, що, з огляду на фактично занедбаний стан усього комплексу Подільсько-Воскресенського моста, київська влада відмовляється передавати його Укравтодору, який уже висловив готовність закінчити міст протягом одного будівельного сезону. Про цю ініціативу нещодавно заявив голова Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.