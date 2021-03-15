Настоятель Киево-Печерской лавры: "Я отпустил грехи маньяку Оноприенко. Он продолжил убивать"

По словам настоятеля Киево-Печерской лавры, во время исповеди он сказал Оноприенко, что если тот продолжит убивать — его поймают правоохранители.

Настоятель Киево-Печерской лавры (УПЦ Московского патриархата) Павел признался, что в свое время он на исповеди отпустил грехи маньяку Анатолию Оноприенко и отказался сдавать его в милицию. Священник призвал Оноприенко более не убивать, однако тот ослушался и продолжил нападать на невинных людей.

Об этом настоятель Павел рассказал в интервью Оксане Марченко, которая вместе с супругом, нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, попала под санкции СНБО.

"Был такой человек, который убил 56 человек. Он умер уже. Пришел ко мне на исповедь в церковь в Нововолынске и мне говорит: "Я убил". Я говорю: "Ну, осознай". Он: "Заявляй на меня, иди в милицию". Я говорю: "Вы знаете, я не участковый, чтобы заявлять на вас. Моя цель – привести вас к покаянию и не делайте больше никому зла", — сказал настоятель Павел.

По словам настоятеля Киево-Печерской лавры, во время исповеди он сказал Оноприенко, что если тот продолжит убивать — его поймают правоохранители.

"И когда он 28-летнюю девушку тащил за дом, держа нож возле шеи, и когда его взяли, он сказал на суде: "Павел говорил, что если я совершу еще убийства, то попадусь". Вот это тоже мне в жизни запомнилось. Это он сказал во время допросов", — подчеркнул Павел.

[ + – ] Настоятель Киево–Печерской лавры Павел признался, что отпустил грехи маньяку Оноприенко с 37:50

Отметим, Анатолий Оноприенко является одним из наиболее известных серийных убийц на территории Украины. В период с 1989 по 1996 год он убил 52 человека, из которых 11 были детьми. Также есть множество недоказанных эпизодов, которые ему инкриминируют. Его приговорили к пожизненному заключению. Он умер в тюрьме в 2013 году.

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