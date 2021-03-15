Настоятель Києво-Печерської лаври: "Я відпустив гріхи маніякові Онопрієнку. Він продовжив убивати"

За словами настоятеля Києво-Печерської лаври, під час сповіді він сказав Онопрієнку, що якщо той продовжить убивати — його зловлять правоохоронці.

Настоятель Києво-Печерської лаври (УПЦ Московського патріархату) Павло зізнався, що свого часу він на сповіді відпустив гріхи маніякові Анатолію Онопрієнку і відмовився здавати його в поліцію. Священик закликав Онопрієнка більш не вбивати, проте той не послухався і продовжив нападати на невинних людей.

Про це настоятель Павло розповів в інтерв'ю Оксані Марченко, яка разом з чоловіком, нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, потрапила під санкції РНБО.

"Був такий чоловік, який убив 56 осіб. Він помер уже. Прийшов до мене на сповідь до церкви в Нововолинську і каже: "Я вбив". Я кажу: "Ну, усвідом". Він: "Заявляйте на мене, йдіть у поліцію". Я кажу: "Ви знаєте, я не дільничний, щоб заявляти на вас. Моя мета — привести вас до покаяння, і не робіть більше нікому зла", — сказав настоятель Павло.

За словами настоятеля Києво-Печерської лаври, під час сповіді він сказав Онопрієнку, що якщо той продовжить убивати — його зловлять правоохоронці.

"І коли він 28-річну дівчину тягнув за будинок, тримаючи ніж біля шиї, і коли його взяли, він сказав на суді: "Павло говорив, що якщо я зроблю ще вбивства, то потраплю". Ось це теж мені в житті запам'яталося. Це він сказав під час допитів", — підкреслив Павло.

[ + – ] Настоятель Києво-Печерської лаври Павло зізнався, що відпустив гріхи маніякові Онопрієнку з 37:50

Зазначимо, що Анатолій Онопрієнко є одним з найбільш відомих серійних вбивць на території України. У період з 1989 по 1996 рік він убив 52 людини, з яких 11 були дітьми. Також є безліч недоведених епізодів, які йому інкримінують. Його засудили до довічного ув'язнення. Він помер у в'язниці у 2013 році.

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