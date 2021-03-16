В Киеве курьер на скутере устроил гонки с полицией (видео)

Работник курьерской службы пытался скрыться от полицейских на Днепровской набережной, двигаясь против движения автомобилей.

На Днепровской набережной в Киеве работник курьерской службы на скутере скрыться от полицейских на авто. Запись опубликована на YouTube-канале BerCrime.

Во время погони автомобиль полицейских прижимал курьера к обочине, но он вырвался от полицейских и пытается скрыться от копов, двигаясь против движения и по тротуарам.

Сумела ли полиция поймать его — неизвестно.

Напомним, 12 марта в центре Николаева несколько патрульных автомобилей гонялись за автомобилем Range Rover, пытавшимся скрыться от полиции. Оказалось, что за рулем находился чиновник Николаевской ОГА Игорь Бурда в пьяном состоянии.

По данным СМИ, водитель, когда его догнали, признался, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское освидетельствование либо на месте, либо в нарколаборатории отказался, а пытался "договориться" с патрульными на месте. На местных выборах осенью 2020 года Бурда баллотировался в депутаты Николаевского горсовета от партии "Слуга народа".