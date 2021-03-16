Почему вакцинация AstraZeneca приостановлена в ЕС? – инфекционист

Страны Евросоюза приостановили вакцинацию AstraZeneca от коронавируса под влиянием политиков и общественности, однако связь между использованием препарата и летальными случаями не подтверждена.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Свобода слова» на ICTV заявил врач-инфекционист, иммунолог Федор Лапий.

Он отметил, что страны ЕС используют препарат, который изготовлен в Евросоюзе. Из-за значительного спроса и большого дефицита его запрещено транспортировать за пределы еврозоны. А вот вакцину AstraZeneca Covishield, зарегистрированную в Украине, не использует ни одна страна Евросоюза.

«Приостановление использования AstraZeneca в ЕС касалось только одной партии. Речь идет об 1 млн доз вакцины, которые были доставлены в 17 стран еврозоны. Но более 17 млн доз вакцины уже использовано. За это время известно о 37 случаях тромбоза. Однако причинно-следственной связи не установлено. Это нормально, когда есть такие сигналы, и те или иные органы принимают решение о приостановлении использования», — рассказал эксперт.

В то же время вакцину AstraZeneca Covishield уже зарегистрировали Великобритания и Канада. Процесс вакцинации этим препаратом не останавливался.

Полное обсуждение проблемы вакцинации можно посмотреть в записи трансляции «Свободы слова» на старнице Facebook или в YouTube.