Чому вакцинація AstraZeneca припинена в ЄС? – інфекціоніст

Країни Євросоюзу призупинили вакцинацію AstraZeneca від коронавірусу під впливом політики і громадськості, однак зв’язок між препаратом та летальними випадками не підтверджено.

Про це в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова» на ICTV заявив лікар-інфекціоніст, імунолог Федір Лапій.

Він зазначив, що країни ЄС використовують препарат, виготовлений в Євросоюзі. Через значний попит і великий дефіцит його заборонено транспортувати за межі єврозони. Натомість, вакцину AstraZeneca Covishield, зареєстровану в Україні, не використовує жодна країна Євросоюзу.

«Призупинення використання AstraZeneca в ЄС стосувалося лише однієї партії. Йдеться про 1 млн доз вакцини, які було доставлено у 17 країн єврозони. Але загалом понад 17 мільйонів доз вакцини вже використано. За цей час відомо про 37 випадків тромбозу. Однак причинно-наслідкового зв’язку не встановлено. Це нормально, коли є такі сигнали, і ті чи інші органи ухвалюють рішення про призупинення використання», – розповів експерт.

Водночас вакцину AstraZeneca Covishield вже зареєстрували Велика Британія і Канада. Процес вакцинації цим препаратом не зупинявся.

Повне обговорення проблеми вакцинації можна подивитися у записі трансляції «Свободи слова» на сторінці Facebook чи YouTube.