Российский Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины, пограничники требуют объяснений (видео)

Вертолет зашел примерно на 50 метров вглубь Украины, после чего вернулся назад на территорию России.

Во вторник, 16 марта, в районе 14 часов российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

По данным журналиста, вертолет залетел вглубь на территорию Украины на 50 метров. Борт пребывал на малой высоте до 100 метров над землей. После захода в воздушное пространство Украины, вертолет развернулся, и вернулся на территорию России.

Государственная пограничная служба уже отреагировала на событие. Она направила письмо российской стороне с требованием объяснить причины нарушения воздушного пространства Украины, а также требуют указать кому принадлежит вертолет.

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Напомним, ранее в марте 2016 года вертолет Российских ВВС нарушил воздушное пространство Украины в Херсонской области. По данным пограничников, в 12:09 вертолет пересек косу Арабатская стрелка над газораспределительной станцией, в 12:10 совершил поворот на юг над украинской газодобывающей платформой "Стрелкова — 5" в Азовском море и в 12:12 пересек административную границу Херсонской области в сторону временно оккупированной территории АР Крым.