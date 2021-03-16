Російський Мі-8 порушив повітряний простір України, прикордонники вимагають пояснень (відео)

Вертоліт зайшов приблизно на 50 метрів углиб України, після чого повернувся назад на територію Росії.

У вівторок, 16 березня, приблизно о 14 годині російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України в Сумській області. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко в своєму телеграм-каналі.

За даними журналіста, вертоліт залетів углиб на територію України на 50 метрів. Борт перебував на малій висоті до 100 метрів над землею. Після заходу в повітряний простір України, вертоліт розвернувся, і повернувся на територію Росії.

Державна прикордонна служба вже відреагувала на подію. Вона надіслала лист російській стороні з вимогою пояснити причини порушення повітряного простору України, а також вимагає вказати кому належить вертоліт.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше в березні 2016 року вертоліт Російських ВПС порушив повітряний простір України в Херсонській області. За даними прикордонників, о 12:09 вертоліт перетнув косу Арабатська стрілка над газорозподільною станцією, о 12:10 здійснив поворот на південь над українською газодобувною платформою "Стрєлкова — 5" в Азовському морі й о 12:12 перетнув адміністративний кордон Херсонської області в сторону тимчасово окупованої території АР Крим.