“Электротяжмаш” получит более 640 млн грн за 2 месяца

Харьковский "Электротяжмаш" начал постепенных выход из кризиса, спровоцированного результатами управления бывшего менеджмента. В начале марта на предприятии погасили долги по заработной плате в размере более 40 млн грн, а в ближайшее время завод должен получить порядка 640 млн грн по ранее заключенным контрактам.

Об этом говорится в материале на "РБК-Украина".

"В последние месяцы на "Электротяжмаше" остро стоял вопрос задержек выплат заработных плат, к которой привела длительная стагнация предприятия. Однако в начале марта руководству ЭТМ удалось полностью погасить задолженность – более 40 млн грн за декабрь и январь были выплачены 2 марта.

Проблема нехватки оборотных средств все еще стоит очень остро. Менеджмент ведет активную работу над привлечением финансирования. И результаты есть – в ближайшие 2 месяца ЭТМ должен получить около 340 млн грн от индексации контрактов 2018-2020 годов с "Укргидроэнерго". Такая индексация была предусмотрена изначально, но до этого не проводилась. Сума и соответствующие документы уже согласованы на уровне руководства предприятий, окончательно согласовать выплату должен ЕБРР.

Еще около 300 млн грн "Электротяжмаш" должен получить благодаря расчетам со стороны заказчиков и реструктуризации проблемных кредитов. К слову, один из них – перед "Укрэксимбанком" – уже выведен из дефолтного состояния и обслуживается. Продолжаются переговоры о выкупе украинским банком задолженности перед "Сбербанком" для дальнейшей реструктуризации", — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что перед передачей "Электротяжмаша" в управление Фонда госимущества экс-менеджмент завода вывел с предприятия все оборотные средства и накопил огромные задолженности перед банками, а также поставщиками сырья и материалов. "ЭТМ" передали Фонду госимущества в конце 2019 года, после чего на предприятии произошла смена менеджмента и начала реализовываться программа финансового оздоровления.

"Электротяжмаш" специализируется на разработке и производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей.